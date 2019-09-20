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Председателем Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы стала член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько. Соответствующее решение было принято на Учредительном собрании членов делегации, передает УНИАН.

На должность председателя делегации рассматривались две кандидатуры: Ясько и другой представительницы «Слуги народа» Марии Мезенцевой. После обсуждения члены делегации рейтинговым голосованием избрали председателем Ясько.

Первым заместителем председателя делегации стал представитель «Батькивщины» Сергей Соболев, а заместителем - представитель «Голоса» Рустем Умеров.
Как сообщал ForUm, 17 сентября Верховная Рада определила состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
 
ForUm

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