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Трехсторонняя контактная группа в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде».

«В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание «нормандской четверки» о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже», - сказал Пристайко.

Он отметил, что, возможно, в текст, который обсуждается на Трехсторонней контактной группе, будет что-то добавлено или отнято - ведь именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали.

«Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа», - сказал министр.

Пристайко не смог сказать, когда состоится следующая встреча контактной группы: «Когда договорятся. Но, может, и видеоконференция будет, а не встреча».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата». 

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона поменяла свою позицию по «формуле Штайнмайера». 
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