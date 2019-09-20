Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

Это произошло во время интервью Руди Джулиани ведущему CNN Крису Куомо.

«С самого начала своего появления Джулиани пошел в наступление, прибегнув к риторической полемике, чтобы перевести разговор с сенсационной жалобы служащего (разведки. – Ред.) против президента Дональда Трампа», - комментирует резонансное интервью американский портал Media ITE.

Джулиани быстро начал вспоминать события 2016 года, а потом однозначно заявил, что Джо Байден «подкупил президента Украины, чтобы уволить прокурора (генпрокурора В. Шокина. – Ред.), который расследовал дело его сына».

После нескольких минут перепалки и претензий со стороны Джулиани, ведущий CNN Крис Куомо наконец задал адвокату Трампа простой вопрос: «Вы попросили Украину расследовать Джо Байдена?».

На это Джулиани четко ответил: «Нет, на самом деле я этого не сделал. Я попросил Украину расследовать обвинения относительно вмешательства украинцев в выборы (в США. – Ред.) в 2016 году в пользу Хиллари Клинтон».

Ведущий не остановился на этом: «Вы никогда не высказывали просьбы о Хантере Байдене? Вы никогда и ни о чем не просили у прокурора в отношении Джо Байдена?»

На что Джулиани отметил, что единственная просьба с его стороны касалось того, чтобы «понять, как именно Луценко, который был назначен (генпрокурором. – Ред.), прекратил дело AntAC».

«Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена», - продолжил ведущий.

«Конечно, да», - подчеркнул Джулиани.

Противоречивые заявления адвоката Трампа стали очередной сенсацией, поскольку до этого в окружении президента США пытались всячески отрицать какое-либо влияние на украинское правительство в отношении этого дела.

«Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским официальным должностным лицом о возможной роли Джо Байдена в освобождении правительством прокурора, который расследовал сына Байдена», - резюмировал в своем Твиттере Куомо.

Руди Джулиани со своей стороны впоследствии попытался снова перевести тему и прокомментировал скандал вокруг разговора президентов Трампа и Зеленского.

«Президент (Трамп. – Ред.) говорил избранному президенту (Зеленскому. – Ред.) хорошо известной коррумпированной страны, чтобы он лучше расследовал коррупцию, которая затрагивает и США, выполнял свою работу. Возможно, если бы Обама поступил бы так же, то семья Байдена не занималась бы мошенничеством на миллионы и миллиарды из Китая, прикрываясь коррупционными СМИ», - написал Джулиани.

Напомним, в США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор президентов Трампа и Зеленского, подал жалобу своему руководству. Его обеспокоили отдельные высказывания Дональда Трампа, которые могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.