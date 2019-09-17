также в разделеОбщество
Готовил встречу Яроша и Путина: Карпюк рассказал, как был арестован 26
Прокуратура проверяет информацию о пытках в ужгородской полиции 13
СМИ: И.о. главы Госгеокадастра Колотилин хочет остаться главным по распилу земли и при новой власти 27
В Украине еще потеплеет 16
Избрана мера пресечения женщине, которая из мести подожгла лес в Чернобыльской зоне 14
Избран новый глава КСУ 34
На Закарпатье хотят оставить 4 района вместо 13 18
Карпюк еще не определился, чем займется в Украине 19
В ООН призвали Украину обеспечить выплату пенсий жителям ОРДЛО 24
ГБР расследует причастность полиции к игорному бизнесу на Днепропетровщине 15
Убившему патрульных экс-торнадовцу оставили пожизненный срок 18
Украинцы теперь смогут выбрать врача онлайн 19
США и ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой 51
Верланов предложил хамам из Налоговой подать в отставку 21
Разведка: РФ ускоряет выдачу паспортов на Донбассе 39
Зеленский поручил Баканову расследовать пожар в доме Гонтаревой 39
Полиция не исключает, что Гонтарева сама заказала поджог дома 40
Портнов сообщил об аресте «Кузни на Рыбальском» 43

Неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.  На месте пожарища полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это  недопустимым проявлением криминального давления. Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.  Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук разрешил провести аудит деятельности власти Киева.

Верховная Рада определила состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. 

  

С 16 мая по 15 августа на Донбассе погибли 8 мирных граждан, еще 60, среди которых 9 детей, были ранены.

Украина обеспечена газом на следующую зиму, отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал идеи президента Украины по установлению мира на Донбассе условной «формулой Зеленского». По его словам, формула обмена удерживаемыми лицами «всех на всех» не является жизнеспособной.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги