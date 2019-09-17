Неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте пожарища полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это недопустимым проявлением криминального давления. Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук разрешил провести аудит деятельности власти Киева.

Верховная Рада определила состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С 16 мая по 15 августа на Донбассе погибли 8 мирных граждан, еще 60, среди которых 9 детей, были ранены.

Украина обеспечена газом на следующую зиму, отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал идеи президента Украины по установлению мира на Донбассе условной «формулой Зеленского». По его словам, формула обмена удерживаемыми лицами «всех на всех» не является жизнеспособной.