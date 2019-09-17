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Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Об этом он заявил в переписке с корреспондентом «Украинской правды».

«Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами», – написал Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.

Напомним, неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. 

Полиция расследует пожар как умышленный поджог.

 
ForUm

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