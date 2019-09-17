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С 16 мая по 15 августа на Донбассе погибли 8 мирных граждан, еще 60, среди которых 9 детей, были ранены. Об этом председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила во время презентации доклада миссии о ситуации с правами человека в Украине, сообщает УНИАН.

«За трехмесячный период, охваченный докладом, 8 человек (4 мужчины, 4 женщины) погибли в связи с конфликтом, 60 получили ранения, среди них 9 детей», - сказала она.

По данным миссии, 56 человек получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов стрелковым оружием и легким вооружением.

В частности, как отмечается в докладе, 46 обстрелов были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, 9 жертв были зафиксированы на территории, контролируемой правительством, а одна - на нейтральной территории, и все эти жертвы могли быть вызваны действиями вооруженных групп.

Кроме того, 3 гражданских лица погибли и 9 получили ранения из-за мин и взрывоопасных остатков войны по обе стороны линии соприкосновения.

Также в докладе отмечается, что всего за время войны на востоке Украины по состоянию на 15 августа погибли по меньшей мере 3 тысячи 339 гражданских лиц. «Три месяца, охваченные докладом, были отмечены наименьшим количеством жертв среди гражданского населения в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет конфликта. Однако люди, которые получили ранения, похоронили близких или потеряли свои дома, до сих пор не получили компенсацию за эти невосполнимые потери», - подчеркнула Богнер.
ForUm

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