Неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.
Об этом сообщила сама Гонтарева, передает «Новое Время».
По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.
Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.
Напомним, 30 августа в Лондоне на пешеходном переходе Гонтареву сбила машина.
В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.
Ранее Гонтарева заявила, что олигарх и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский угрожает ей.
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