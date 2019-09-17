также в разделеПроисшествия
Трагедия на Тернопольщине: мужчина из ревности убил 18-летнюю студентку 41
В Одесской области столкнулись маршрутки: 19 пострадавших 24
Полиция открыла два дела из-за повреждения мемориала Холокоста на Николаевщине 19
В Харькове 23-летняя водитель сбила четырех человек на тротуаре 48
На Виннитчине в школьной столовой отравился 21 человек 15
ООС: Боевики совершили 16 обстрелов, обошлось без потерь 14
На Одесчине погиб сотрудник СБУ 62
В Мукачево 7 учеников отравились неизвестным веществом, трое в реанимации 31
Названо имя погибшего на Донбассе бойца Нацгвардии 51
На военном полигоне в Черниговской области загорелся лес 22
Полиция задержала подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне 28
На Донбассе погиб боец Нацгвардии 47
На Волыни полицейским пришлось отстреливаться от толпы хулиганов 83
В Польше мужчина убил украинку за отказ встречаться 66
Более сотни человек вторые сутки тушат пожар в Чернобыльской зоне 35
Под Киевом из-за поджога травы сгорели три дома, пять авто, три гаража и трактор 53
ООС: Боевики совершили 18 обстрелов, 2 военных погибли, один – тяжело ранен 48
В Чернобыльской зоне загорелся лес: к тушению привлекли авиацию 75

Неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Об этом сообщила сама Гонтарева, передает «Новое Время».

По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.

Напомним, 30 августа в Лондоне на пешеходном переходе Гонтареву сбила машина.

В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Ранее Гонтарева заявила, что олигарх и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский угрожает ей
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
5694 грн.
33
Теги