Премьер-министр Украины Алексей Гончарук разрешил провести аудит деятельности власти Киева. Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко.

«Проверке в Киеве быть! Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. 48 часов хватило новому главе Кабмина, чтобы назначить проверку, которую предыдущая власть откладывала 5 лет», - написал он в Facebook.

Ткаченко заявил, что проверка всех структур начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября.

Как ранее сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждал, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия.