Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал идеи президента Украины по установлению мира на Донбассе условной «формулой Зеленского». Об этом Пристайко сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает УНИАН.

«И есть ли формула Пристайко? Нет, еще формулы Пристайко нет. Есть условная формула Зеленского. Формула Зеленского говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая в первую очередь на ожидания в первую очередь нашего народа», - сказал Пристайко.

Глава МИД добавил, что Украина попытается вернуть «всех наших ребят и девушек» из плена и попытается установить связь с теми украинцами, которые остались на оккупированной территории.

Также Пристайко сказал, что президент имеет идеи по улучшению ситуации с выплатой пенсий украинцам из оккупированного Донбасса. «Он так же говорит: мы можем попытаться сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней и убеждаться, перерегистрироваться, чтобы получить эту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать, чтобы человек мог приехать один раз в год», - сказал Пристайко.



«Это основа условной формулы Зеленского, с которой в конце вытекает, что если мы в ближайшее время не сможем всеми этими мерами решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от пол года до года, и формула Зеленского заканчивается фразой о том, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры», - сказал Пристайко.

В то же время, глава МИД объяснил, что сам создал такие условные формулировки как «формула Зеленского», и что в работе украинской власти такая формулировка не применяется. «Какими могут быть наши радикальные шаги? Я скажу, президент, в принципе – это верховный главнокомандующий. У него в конечном счете нет других выходов как защищаться до конца. Это наше государство», - сказал Пристайко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата».