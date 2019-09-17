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Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании, сообщает Радио Свобода.

«Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев. Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране», - рассказала Гонтарева, которая ранее не исключала, что может попросить убежища в Великобритании.

Бывший председатель НБУ назвала «ерундой» слова своих оппонентов, которые предполагают, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

«Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев», - сказала Гонтарева.

Она назвала «ахинеей» версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына. «Какой друг?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет свое слово, кто и зачем это делает», - отметила бывшая глава НБУ.

Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали в течение последних пяти лет.

«Сейчас угрозы поступали только от [бизнесмена Игоря] Коломойского и [заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея] Портнова. Все они были в публичной плоскости», - сообщила Гонтарева.

Бывший председатель НБУ добавила, что находится дома после того, как ее сбила машина в конце августа.

«У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели до следующей операции. После этого предстоит еще одна операция», - рассказала Гонтарева.

Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. 

Полиция расследует пожар как умышленный поджог.
ForUm

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