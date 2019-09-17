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Формула обмена удерживаемыми лицами «всех на всех» не является жизнеспособной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Радио Свобода.

«Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула «всех на всех», которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти «все на все». Когда в этих списках появляются криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле, это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту, - тогда эти списки не согласовываются», - сказал Пристайко.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
ForUm

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