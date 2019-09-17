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Верховная Рада определила состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Информация о составе делегации опубликована на сайте парламента. 

В составе делегации 14 народных депутатов из фракции «Слуга народа», по два от фракций «Оппозиционная платформа за жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и группы «За будущее».

«Верю, что нам удастся оставить разногласия и объединиться на международной арене ради Украины. С завтрашнего дня приступаем к работе!» - написал в Facebook народный депутат, член делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Напомним, глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова в блокировании поездки на заседания, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.
ForUm

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