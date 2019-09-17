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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой недопустимым проявлением криминального давления. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

«Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству», – отметил он.

По словам Авакова, полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника.

Напомним, неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.
ForUm

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