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На месте пожарища дома, принадлежавшего семье экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер полиции Киевщины Николай Жукович, сообщает «Украинская правда».

«Отработала следственно-оперативная группа, криминалисты взяли образцы, чтобы выяснить, откуда взялось пламя. Будут соответствующие экспертизы, чтобы исследовать, были ли там легковоспламеняющиеся материалы. Предварительно мы говорим, что было какое-то незаконное проникновение», – отметил он.

По словам Жуковича, сейчас следователи осматривают видео с камер наблюдения. На камеру попал один человек. «Коктейля Молотова» не было. Правоохранители изъяли свето-шумовую зажигательную ракету и еще ряд вещественных доказательств, над которыми работает сейчас следственно-оперативная группа.

Напомним, неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. 

Полиция расследует пожар как умышленный поджог.
ForUm

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