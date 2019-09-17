Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 19,5 млрд куб. м, что на 4 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы начали подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона еще в апреле. Сейчас запасы газа в ПХГ уже достигли 19,5 млрд куб. м и на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель. Учитывая это, а также законтрактованные Нафтогазом на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать - Украина обеспечена газом на следующую зиму», - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

По данным компании, закачка газа в ПХГ продолжается и продлится до начала отопительного сезона.

В НАК подчеркнули, что для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. Украине необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд куб. м газа.

Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).