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Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд)», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации.

Напомним, неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

 
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