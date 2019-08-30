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Обмен пленными между Украиной и Россией 30 августа не состоится. Об это заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что «обмен завершился» и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Кроме того, родственники военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

В аэропорту «Киев» собрались журналисты.

В то же время в Офисе президента заявили, что информация о завершении процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ не соответствует действительности. Позже в СБУ подтвердили эту информацию.

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