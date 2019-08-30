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Обмен пленными между Украиной и Россией 30 августа не состоится. Об это заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, сообщает Obozrevatel.

«Не сегодня», – сказала она.

В контексте неподтвержденных сообщений о том, что якобы обмен может произойти с минуты на минуту и якобы в киевском аэропорту «Жуляны», она заявила: «Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет».

Отвечая на вопрос, в чем состоит главное препятствие для обмена, Гитлянская сказала: «Никаких препятствий, все идет планово».

Напомним, ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что «обмен завершился» и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Кроме того, родственники военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

В то же время в Офисе президента заявили, что информация о завершении процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ не соответствует действительности.

В аэропорту «Киев» собрались журналисты.
ForUm

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