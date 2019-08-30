также в разделеОбщество
Медведчук об обмене пленными: мне известно о варианте «33 на 33», но список лиц еще не согласован
Семьям погибших в гостинице «Токио Стар» выделили по 100 тысяч 1
Адвокат: Украинских моряков вывезли из СИЗО «Лефортово» 10
Зеленский запускает реформу СБУ, которую ждут от Украины в США и Европе: что изменится 18
ГБР проводит обыски в НОТУ 21
СМИ: Официальной встречи освобожденных из РФ украинцев в аэропорту не будет 23
СБУ: Переговоры по обмену заложниками продолжаются 25
Данилюк в аэропорту «Киев» прокомментировал обмен пленными 86
Адвокат осужденных в Украине россиян заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО 29
Родственники украинских моряков сообщили об их прибытии в Украину 226
Соцсети: Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными 435
29 августа. Картина дня 18
Бойцы «Азова» уничтожили группу вражеских диверсантов 57
Заморившую до смерти годовалого сына женщину приговорили к 8 годам тюрьмы 21
Сущенко доставили из колонии в московское СИЗО 25
Зеленский предлагает депутатам отложить штрафы для «евробляхеров» 22
За Богатыреву внесли залог 31
В Хмельницком полиция сорвала «криминальную сходку» 43

Информация о завершении процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на подтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», – сказано в сообщении.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что «обмен завершился» и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Кроме того, родственники военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

На данный момент в аэропорту «Киев» собрались журналисты.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4389 грн.
21
Теги