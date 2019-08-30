Информация о завершении процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на подтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», – сказано в сообщении.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что «обмен завершился» и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Кроме того, родственники военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

На данный момент в аэропорту «Киев» собрались журналисты.