Удерживаемых ранее в России украинских моряков уже доставили в Киев в рамках украинско-российского обмена. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на родных одного из моряков.

По их информации, родственников поставили в известность, что «моряки уже в Украине», однако не уточнили, где именно.

«Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев», – рассказал собеседник издания, отметив при этом, что «встреча в аэропорту не планируется».

Подтверждения данной информации из других источников нет.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что «обмен завершился» и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт «Киев»​. Как сообщают корреспонденты Крым.Реалии, в аэропорту уже собрались журналисты.