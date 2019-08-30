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Сегодня утром в городе Першотравенске Днепропетровской области неизвестные взорвали автомобиль Mitsubishi Outlander начальника местного отделения полиции, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установлено, начальник отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв в задней части автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
ForUm

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