Сегодня утром в городе Першотравенске Днепропетровской области неизвестные взорвали автомобиль Mitsubishi Outlander начальника местного отделения полиции, сообщает пресс-служба областной полиции.
Как предварительно установлено, начальник отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв в задней части автомобиля.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
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