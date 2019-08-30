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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает передать главе государства назначение и увольнение командующего Нацгвардией и вывести ее из подчинения МВД.

Об этом говорится во внесенным главой государства 29 августа в Верховную Раду законопроектом № 1007.

Текст законопроекта доступен на сайте парламента, он определен как неотложный.

В законопроекте предлагается координировать деятельность Национальной гвардии непосредственно по линии президента и командующего Нацгвардией, исключая главу МВД.

Из закона полностью исключаются упоминания о министре внутренних дел.

Напомним, в СН пояснили сохранение Аваковым поста главы МВД.
ForUm

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