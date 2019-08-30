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Роттердам стал городом, в котором состоится международный песенный конкурс Евровидение-2020, сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Решение приняли EBU, представители Евровидения, а также голландские вещатели. Изначально предлагалось подать пять городов, но в итоге количество претендентов сузилось до Роттердама и Маастрихта. Гаага, Бреда и Амстердам сами отказались от проведения конкурса.

«Роттердам проявил фантастический энтузиазм и преданность делу, он также располагает возможностями для приема делегаций из более чем 40 стран», — говорится в сообщении.

Известно, что финал Евровидения-2020 пройдет в конференц-центре Rotterdam Ahoy 16 мая следующего года.

Напомним, ранее был назван представитель Украины на Детском Евровидении-2019.
ForUm

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