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Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», сообщает пресс-служба ГБР.

«В связи с многочисленными запросами СМИ сообщаем, что Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ПАО «НОТУ», а именно злоупотребления служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

«Важно: обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса Украины и никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании», – сказано в сообщении.


 
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