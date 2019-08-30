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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса руководителем государственного концерна «Укроборонпром».

Соответствующий указ был опубликован 30 августа на сайте главы государства.

«Назначить Айвараса Абромавичуса генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром», - говорится в сообщении.

Другим указом глава государства уволил с данной должности Павла Букина.

Абромавичус с 2014 по 2016 год занимал должность министра энергетического развития Украины. После занимал должность руководителя наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром». При президенте Петре Порошенко получил украинское гражданство.
ForUm

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