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Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.

Об этом говорится в сообщении новоизбранного генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Украины Анну Исламову.

«Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», - говорится в сообщении на его странице в Facebook.

«Источники в Украине рассказали, что обмен состоялся. Сейчас бойцы Альфы и сотрудники СБУ направляются в аэропорт Жуляны, куда должен прибыть борт с обмененными», — сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Напомним, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Также стало известно, что в «Лефортово» этапировали Сенцова.

 
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