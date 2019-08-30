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Бывшая председательница Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала в ДТП в Лондоне. Об этом она сообщила изданию LIGA.net в пятницу, 30 августа.

«Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться», - отметила Гонтарева.

Она сообщила, что получила серьезные травмы.

«Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую», - написала Гонтарева.

Напомним, ранее Гонтареву и Филатова снова вызывали на допрос в ГПУ.
ForUm

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