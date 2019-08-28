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27 августа. Картина дня 23

В ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате которого был разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. Погибли 2 человека и 7 – госпитализированы (из них 5 детей). Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.   

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям считают взрыв газа маловероятной причиной разрушения. 

Суд выпустил главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, под личное обязательство.

  

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу на 60 суток министра здравоохранения времен Януковича Раису Богатыреву с возможностью залога в 6 млн гривен.

Ряд общественных организаций призывают президента и его политическую силу в парламенте не переназначать министра внутренних дел Арсена Авакова на какую-либо должность.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Группа по подготовке 1-й сессии Верховной Рады 9-го созыва утвердила повестку дня первого заседания 29 августа.

«Слуга народа» готовит 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части. 

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Большинство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), находящихся под контролем пророссийских сепаратистов, продолжает считать эти территории частью Украины.  

Предварительной причиной пожара в одесском отеле «Токио Стар» стали «чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки». 
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