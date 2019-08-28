В Дрогобыче Львовской области под завалами части жилого дома спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 – госпитализированы (из них 4 ребенка).

Ранее сообщалось об 1 погибшем.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечены 399 человек и 39 единиц техники.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа.