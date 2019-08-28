также в разделеПолитика
Коломойский: Через год в Украине будут новые выборы 13
Сегодня Зеленский встретится с нардепами от «Слуги народа» 28
Коломойский: Олигархов больше нет – мы умерли 72
Коломойский назвал условие для второго президентского срока Зеленского 120
Коломойский озвучил шансы возможных кандидатов на пост премьера 74
Разумков: Пока никаких решений о составе нового Кабмина нет 35
У Трампа готовы участвовать в «нормандских» переговорах 18
Скандальный экс-член УЗ Александр Бужор снова хочет управлять миллиардными потоками в УЗ 51
В Аппарате ВР не исключают вмешательства «посторонних лиц» в работу системы «Рада» 27
Подготовительная группа определилась с руководителями комитетов ВР 54
ЕС предлагает на должность вице-спикера Джемилева 30
Стефанчук: У Зеленского еще не было возможностей для проведения изменений 24
На рабочих местах нардепов в ВР устанавливают именные таблички 28
У Зеленского допускают ветирование Избирательного кодекса 36
Парубий подписал Избирательный кодекс 132
Труба: Введение сенсорной кнопки в ВР не предусмотрено законом 59
Продажа «Мотор-Сичи» китайцам: США предупредили Украину 264
Болтон назвал вероятное место встречи Трампа и Зеленского 42

«Слуга народа» готовит 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части. Об этом заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук на брифинге, сообщает Украинская правда.

«Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду. Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная Рада», - сказал он.

При этом Стефанчук отметил, что многие из них не найдут поддержки в Раде, «потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу тех, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление».

Для внесения изменения в Конституцию, Верховная Рада должна поддержать их 300 голосами народных депутатов.

Напомним, 27 августа Стефанчук сказал, что в первый день работы Верховной Рады, 29 августа, президент направит изменения в Конституцию относительно ответственности за кнопкодавство и пропуск без уважительных причин депутатами одной трети пленарных заседаний. В частности, нардепов могут наказывать лишением мандата.

В августе партия «Голос» обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом предложить изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
34
Теги