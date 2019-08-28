НЭК «Укрэнерго» сообщила РФ о передаче в арбитражный суд требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба компании.

Укрэнерго требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

Отмечается, что требования Укрэнерго возникли после захвата Россией активов, имущества и бизнеса компании в результате незаконной оккупации и попытки аннексии Крыма в 2014 году.

По данным компании, ранее, в апреле 2018 года, высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные сообщения НЭК «Укрэнерго» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для разрешения спора путем переговоров. Но российская сторона не предоставила ответа.

Отмечается, что в связи с этим 27 августа 2019 Укрэнерго передала спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора.

Интересы НЭК «Укрэнерго» в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии.