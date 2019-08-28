также в разделеЭкономика
Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 1,8 миллиарда 20
Всемирный банк выделит Украине на сельское хозяйство $200 миллионов 37
Проезд по дорогам Украины для грузовиков может стать платным 32
В Украине стали меньше подделывать гривну 17
Китайские компании купили акции «Мотор Сич» 44
Украина вытесняет США с китайского рынка кукурузы 23
Купить газ на зиму по летней цене смогут не все 34
Нафтогаз объяснил, где можно купить газ на зиму по летней цене 45
АМКУ заинтересовался корпорацией «Укрбуд» 53
Бывший член правления УЗ хочет взыскать с компании почти 50 миллионов 26
За 6 лет экспорт товаров в РФ сократился почти вчетверо 23
Трансформируйся или умри: В «Нафтогазе» прокомментировали идею советника Зеленского 66
В НБУ заявили о внезапном росте экономики Украины 36
Президент назвал сроки ратификации ЗСТ с Израилем 18
Россия считает Украину одним из своих крупнейших должников 60
Государство потеряло контроль над ситуацией АЧС: «горят» ключевые предприятия отрасли 237
В НБУ отрицают запрет на использование денег с ФОП-счета на собственные нужды 46
Кабмин поручил обеспечить финансирование городов согласно графику 34

НЭК «Укрэнерго» сообщила РФ о передаче в арбитражный суд требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба компании.

Укрэнерго требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

Отмечается, что требования Укрэнерго возникли после захвата Россией активов, имущества и бизнеса компании в результате незаконной оккупации и попытки аннексии Крыма в 2014 году.

По данным компании, ранее, в апреле 2018 года, высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные сообщения НЭК «Укрэнерго» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для разрешения спора путем переговоров. Но российская сторона не предоставила ответа.

Отмечается, что в связи с этим 27 августа 2019 Укрэнерго передала спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора.

Интересы НЭК «Укрэнерго» в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
20
Теги