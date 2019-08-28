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Полиция задержала в аэропорту «Киев» Богатыреву 389

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу на 60 суток министра здравоохранения времен Януковича Раису Богатыреву с возможностью залога в 6 млн гривен.

Об этом сообщает Громадське.

Экс-министра задержали 27 августа в аэропорту «Жуляны» в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет и ее сразу задержали пограничники. Ей инкриминировали растрату средств в особо крупных размерах при закупке лекарств.

Напомним, 27 августа экс-министр здравоохранения времен Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией. 

Задержанную подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6,481 миллионов гривен.

С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Минздрава, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование - 10 лотов).

Министру здравоохранения сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Богатыреву подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Преступление предусмотрено ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Богатырева скрывалась от следствия почти 5 лет. 
ForUm

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