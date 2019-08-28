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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании, сообщили ForUm’у в пресс-службе комиссии.

«По состоянию на 28 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутата Украины: 225 – избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 199 – избранных в одномандатных избирательных округах», - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, в Верховную Раду избираются 450 депутатов, но в нынешнем составе их 424, поскольку в 26-ти мажоритарных округах на оккупированных территориях внеочередные парламентские выборы не проводились. По итогам голосования 21 апреля, среди 424-х депутатов – 254  избраны по партийному списку или в мажоритарных округах от партии «Слуга народа».

Первое заседание Верховной Рады состоится в четверг, 29 августа.
ForUm

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