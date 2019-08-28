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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям считают взрыв газа маловероятной причиной разрушения жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области. Об этом заявил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГосЧС Украины Петр Коротинский на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

«Действительно, сначала было подозрение на то, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна», - заявил он.

По его словам, в настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают эксперты и проводятся все необходимые следственные действия. «Еще не завершено проведение спасательных работ, пока преждевременно говорить о причинах», - добавил Коротинский.

Во «Львовгазе» также заявили, что природный газ не мог быть причиной взрыва в многоэтажке Дрогобыча. По их информации, специалисты не обнаружили загазованности. Об этом говорится в сообщении АО «Львовгаз» на официальной странице в Facebook.

Как заявляют в компании, «некоторые СМИ ошибочно сообщили, что обвал связан со взрывом газа. Однако никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала».

Отмечается, что специалистами АО «Львовгаз» сразу ночью было проведено обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м на загазованность вокруг дома №100 / 1 по Грушевского в Дрогобыче, в котором произошел обвал подъезда № 2.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области отметили, что в 02.50 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что «в четырехэтажном жилом доме на улице Грушевского, 101 вероятно произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть здания». Однако в настоящее время причины взрыва устанавливаются.

Напомним, ранее в ГосЧС сообщили, что в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно бытового газа, в результате которого был разрушен подъезд с первого по четвертый этаж.

По состоянию на 11:00, погибли 2 человека и 7 – госпитализированы (из них 5 детей).

По данным спасателей, под завалами дома могут находиться еще 5 человек.
ForUm

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