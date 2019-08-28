В ночь на 28 августа в 2:46 в городе Дрогобыч Львовской области на улице Грушевского, 101 в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб 1 человек, еще 7 – пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.



























По состоянию на 6:05 под завалами обнаружено одно погибшее лицо (всего 1 человек погиб, 7 человек госпитализированы, из них 3 ребенка). Подразделениями ГосЧС спасены 5 человек, из них 1 ребенок. Поисково-спасательные работы продолжаются.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечены 173 человека и 32 единицы техники, из них от ГосЧс 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе областной полиции, на месте происшествия работают все подразделения ведомства.

«Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания», - рассказал и.о. начальника полиции Львовщины Тарас Сабанюк.