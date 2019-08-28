Суд выпустил главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, под личное обязательство.

Об этом заявила спикер прокуратуры АРК Екатерина Диденко, сообщает «Украинская правда».

«Изменена мера пресечения на личное обязательство... Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева (о содержании под стражей. – Ред.)», – отметила она.

Жалобу на содержание Вышинского под стражей подала его защита. Суд отменил решение об аресте от 19 июля. Тогда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного нет в списках на возможный обмен осужденными с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене.