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Ряд общественных организаций призывают президента и его политическую силу в парламенте не переназначать министра внутренних дел Арсена Авакова на какую-либо должность.

Об этом говорится в заявлении активистов, опубликованном на странице Медийная инициатива за права человека в Facebook.

«Арсен Аваков 5 лет возглавлял Министерство внутренних дел. Именно на его совести полный провал полицейской реформы, саботаж переаттестации и остаться на ключевых должностях «милиционеров-оборотней в погонах», оставление в должности фигурантов дел Майдана, подозреваемых и обвиняемых, нераскрытые нападения на общественных деятелей, многочисленные коррупционные скандалы, связанные с ним и его окружением. Мы обращаемся к президенту Украины и президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде с требованием не давать Арсену Авакову никаких новых должностей», - говорится в заявлении, среди подписантов которого – «Центр противодействия коррупции», «Автомайдан», Transparency International Ukraine, «Медийная инициатива за права человека», «Восток SOS», «Семьи Героев Небесной сотни» и другие.

По мнению подписантов, пребывание Авакова на государственной должности «несет много вреда и опасно для Украины».

«Переназначение Авакова в новое правительство будет четким сигналом для украинского народа, обещания об очищении страны «от коррупции, мародерства, взяточников и лицемеров» пустые», - говорится в заявлении.

Сам Аваков пока не комментировал ситуацию.
ForUm

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