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Группа по подготовке 1-й сессии Верховной Рады 9-го созыва утвердила повестку дня первого заседания 29 августа.

Соответствующее решение было принято на заседании группы, передают Українські Новини.

Председатель группы Дмитрий Разумков заявил, что повестка состоит из 27 вопросов.

По словам будущего депутата от «Европейской солидарности» Ирины Геращенко, из законопроектов в повестке дня указан только проект закона №7203 о снятии неприкосновенности, а также будет рассмотрено увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

Согласно регламенту, Рада на первом заседании в первую очередь рассматривает вопросы формирования временного президиума, депутатских фракций (групп), избрания Счетной комиссии, председателя Рады и его заместителей, заслушивает доклад спикера прошлого созыва, внеочередное послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины и доклад подготовительной группы.

Согласно утвержденной повестке дня, помимо законопроекта о снятии неприкосновенности, будет рассмотрено назначение нового премьер-министра, министров обороны, иностранных дел, избрание остального состава Кабинета Министров и утверждение сложения полномочий старым составом Кабмина.

Далее в повестке дня указаны вопросы увольнения и назначения новых председателя Службы безопасности Украины и генерального прокурора.

Первое заседание Верховной Рады состоится в четверг, 29 августа.
ForUm

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