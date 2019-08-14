Кабинет Министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ энергогенерирующей компании «ДТЭК Востокэнерго» по 2895 грн за тыс. куб. м, что на 40% дешевле, чем цена газа для населения.

У Зеленского считают, что с ценами на электричество должны разобраться правоохранители.

Действующий состав Кабинета Министров не будет рассматривать вопрос согласования освобождения Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации. В то же время в Офисе президента заявляют, что вопрос увольнения Кличко будет рассматривать уже новое правительство.

Позже Кличко свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по его обращению о якобы предложении взятки главе Офиса президента Андрею Богдану.

Народным депутатам, которые будут игнорировать требование закона выступать на украинском языке, будут отключать микрофон. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое позволит снизить стоимость электроэнергии для крупных промышленных потребителей.

РФ объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

В госбюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и партии «Гражданская позиция».

Окружной административный суд Киева, рассмотрев дело по иску Николая Голомши к Генпрокуратуре, постановил – признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его увольнении с должности первого заместителя генпрокурора Украины и постановил восстановить Голомшу в должности.

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование.