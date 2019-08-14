В госбюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и партии «Гражданская позиция», сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Постановлениями Херсонского и Винницкого городского суда признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии два физических лица-взносодателя с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов.

Так, Херсонский городской суд, рассмотрев материалы, поступившие от НАПК, о привлечении к ответственности физического лица-взносодателя по факту совершения правонарушения, предусмотренного ст. 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, признал физическое лицо, осуществившее два взноса по 99 тыс. грн в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко виновным. В соответствии с постановлениями суда, вступившими в законную силу, в государственный бюджет будет конфисковано 198 тысяч гривен.

Винницкий городской суд своим постановлением признал виновным гражданина за предоставление безвозвратной финансовой помощи с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии «Гражданская позиция». Согласно постановлению суда, вступившему в законную силу, взнос в размере 250 тыс. гривен подлежит конфискации в госбюджет.

Общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 тыс. гривен. Факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Гражданская позиция» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.

В соответствии со статьей 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение установленного законом порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, нарушение установленного порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии влечет наложение штрафа на граждан от семидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от ста до ста тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы взноса на поддержку политической партии, предоставленной или полученной с нарушением закона.