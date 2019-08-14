также в разделеПолитика
Голомша будет требовать компенсации зарплаты в ГПУ за почти 5 лет 11
Зеркаль планирует завершить работу в МИД 35
Зеленский и Нетаньяху проведут переговоры 19 августа 20
У партий Ляшко и Гриценко конфискуют 448 тысяч взносов 98
Варшавский институт: Благодаря фракции «Оппозиционной платформы» в новой Раде будет конституционное большинство для выполнения Минских соглашений 43
Супрун рассказала о встрече с Зеленским 93
Разумков: Вопрос о коалиции еще не закрыт 20
Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики США 20
Разумков пригрозил отключать микрофон нардепам, которые выступают на русском 100
«Оппозиционная патформа – За жизнь»: Ошметки «Народного фронта» призывают к терактам против неугодных СМИ 75
Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту 44
Королевский институт международных отношений Великобритании: Медведчук как искусный и опытный политик может стать вице-спикером 132
Безсмертный: Указ Зеленского о гражданстве для россиян незаконен 121
РФ выслала сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге 44
Президент назначил Богдана на новую должность 86
«Позиция оказалась не ко двору»: Безсмертный прокомментировал свое увольнение 162
У Зеленского назвали причину увольнения Безсмертного 292
Безсмертный узнал о своем увольнении из СМИ 23

Мэр Киева Виталий Кличко в среду свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по его обращению. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Подобные высказывания руководителя Офиса президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений. Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию? - подчеркнул Кличко. - Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получила ли должностное лицо неправомерную выгоду», - написал мэр Киева.

Иначе, подчеркнул Кличко, заявление Богдана лживое и клеветническое.  

«Убежден, НАБУ расследует опубликованную информацию, и общество узнает правду», - отметил Кличко.

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия. 

Мэр Киева назвал пресс-конференцию Богдана «байками из склепа» и обратился к Зеленскому.

Также Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов Богдану.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2467 грн.
124
Теги