Мэр Киева Виталий Кличко в среду свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по его обращению. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Подобные высказывания руководителя Офиса президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений. Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию? - подчеркнул Кличко. - Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получила ли должностное лицо неправомерную выгоду», - написал мэр Киева.

Иначе, подчеркнул Кличко, заявление Богдана лживое и клеветническое.

«Убежден, НАБУ расследует опубликованную информацию, и общество узнает правду», - отметил Кличко.

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия.

Мэр Киева назвал пресс-конференцию Богдана «байками из склепа» и обратился к Зеленскому.

Также Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов Богдану.