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В Офисе президента Владимира Зеленского заявляют, что вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации будет рассматривать уже новое правительство. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий ОП.

«Этот вопрос будет рассматривать и решать новый состав Кабинета Министров», – говорится в сообщении.

В Офисе президента уточнили, что это произойдет осенью.

Напомним, действующий состав Кабинета Министров не будет рассматривать вопрос согласования освобождения Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
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