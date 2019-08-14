В Офисе президента Владимира Зеленского заявляют, что вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации будет рассматривать уже новое правительство. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий ОП.

«Этот вопрос будет рассматривать и решать новый состав Кабинета Министров», – говорится в сообщении.

В Офисе президента уточнили, что это произойдет осенью.

Напомним, действующий состав Кабинета Министров не будет рассматривать вопрос согласования освобождения Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации.