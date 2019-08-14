также в разделеОбщество
В Минздраве напомнили, что непривытых детей не пустят в школы и детсады 11
Кабмин утвердил создание реестра ветеранов 12
Луценко: Горбатюк - дементор, он выпивает из меня всю энергию 15
Кабмин изменил порядок выплаты субсидий 22
В Польше задержали украинца, разыскиваемого за убийство 16
Госгеонедра: Для легализации добычи янтаря нужно 20-30 миллионов 22
В Украине объявлено штормовое предупреждение 48
Президент уволил Литвиненко с поста заместителя секретаря СНБО 30
В лагерь «Виктория» впервые после трагедии заселили детей 14
У православных начинается Успенский пост 198
Вокруг аннексированного Крыма предложили создать режимный район 245
13 августа. Картина дня 38
Прокуратура расследует возможное получение взяток правоохранителями Житомирщины 25
ГПСУ заявила о предотвращении вырубки леса в Чернобыльской зоне 23
Циклон Zorro несет в Украину похолодание и грозы 55
На территории охотничьей резиденции Януковича создадут национальный парк 16
Несколько сотен человек под Офисом президента требуют отставки Супрун 45
Суд отказался арестовывать судно, поставлявшее топливо оккупантам 53

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование, сообщает парламентская газета «Голос Украины».

Отмечается, что соответствующая запись была внесена в Единый государственный реестр юрлиц еще 29 июля 2019 года. Указано, что произошла реорганизация УАПЦ путем присоединения к Православной церкви Украины.

В связи с ликвидацией УАПЦ все договоренности на ее имя были отозваны.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
9
Теги