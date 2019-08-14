Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование, сообщает парламентская газета «Голос Украины».

Отмечается, что соответствующая запись была внесена в Единый государственный реестр юрлиц еще 29 июля 2019 года. Указано, что произошла реорганизация УАПЦ путем присоединения к Православной церкви Украины.

В связи с ликвидацией УАПЦ все договоренности на ее имя были отозваны.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января.