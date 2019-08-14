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Действующий состав Кабинета Министров не будет рассматривать вопрос согласования освобождения Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

«Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться он не будет», - написал он.

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия. 

Заседание Кабинета Министров Украины, на котором должен быть рассмотрен вопрос увольнения Кличко с должности главы КГГА, на минувшей неделе снова не состоялось.  

 
ForUm

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