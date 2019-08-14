Кабинет Министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ энергогенерирующей компании «ДТЭК Востокэнерго» по 2895 грн за тыс. куб. м, что на 40% дешевле, чем цена газа для населения. Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

«То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения», - написал он в Facebook.

Герус отметил, что ранее ДТЭК купил угольные шахты в Ростовской обл. РФ, инвестировал в те шахты значительные средства.

«То есть принял решение работать в РФ, взял на себя все возможности и риски, связанные с работой в РФ. Последние три года ДТЭК поставлял уголь из Ростовской области на Луганскую ТЭС, переводил это в тарифы потребителей по формуле Роттердам, а доходы клал себе в карман (ну может, делились с коррумпированными партнерами по Роттердаму, но мы типа этого не знаем). Но как только Россия решила перекрыть поставки угля, и пришлось использовать газ, то ДТЭК сразу пришел к государству. Чтобы все временные убытки перевести на государственный «Нафтогаз Украины». Приватизация прибылей, национализация убытков», - подчеркнул представитель Зеленского.

По его словам, вместе с тем сегодня 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси. Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл./т, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долл./т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долл., только ДТЭК на «немонопольном» рынке Украины, возмутился Герус.

Он отметил, что когда в Смеле люди мерзли и получали «космические» платежки, то никаких спецпостановлений правительства не было.

«Но такое право льготной цены, с помощью специального решения Кабмина, получил только ДТЭК, принадлежащий господину Ахметову. По-моему, это беспрецедентное решение – впервые за всю историю Нафтогаз обязали продавать газ по спеццене частной компании (которая не производит тепло)», - подчеркнул представитель президента.