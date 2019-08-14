Окружной административный суд Киева, рассмотрев дело по иску Николая Голомши к Генпрокуратуре, постановил – признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его увольнении с должности первого заместителя генпрокурора Украины и постановил восстановить Голомшу в должности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По мнению суда, при проведении люстрации, а истец был уволен в связи с принятием Закона Украины «Об очистке власти», должен быть соблюден индивидуальный характер такой ответственности, то есть вина работника должна быть доказана в каждом конкретном случае. В то же время ответчиком – Генеральной прокуратурой Украины не было представлено доказательств принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека. Суд считает, что истец не может быть привлечен к ответственности только в силу одного факта занятия им должности, что не признавалось правонарушением в момент его занятия истцом.

«Учитывая, что занимаемая Голомшей должность в ГПУ не была политической, не доказана правомерность применения к истцу процедур, предусмотренных соответствующим законом, что в свою очередь обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия обжалуемого решения, что является достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении», - заявили в суде.

Рассмотрение данного дела длилось с ноября 2014 года и связано, в частности, общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел.

В апреле 2015 года судом было остановлено производство по делу до решения Конституционным Судом Украины дела о конституционности отдельных положений Закона Украины «Об очистке власти», согласно которому и был уволен истец.

Голомша был первым заместителем генпрокурора Виталия Яремы (с 27 февраля 2014 до 23 октября того же года).