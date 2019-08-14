РФ объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве заявили, что Украина еще в мае объявила сотрудника генерального консульства России во Львове персоной нон грата.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», - заявили в МИД РФ.

Напомним, на Львовщине контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные он передавал российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.