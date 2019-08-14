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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое позволит снизить стоимость электроэнергии для крупных промышленных потребителей.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе заседания правительства. Соответствующие решение было принято на заседании правительство, сообщает УНИАН

«Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - УНИАН) принять все необходимые акты, для того чтобы снизить цены на электрическую энергию для предприятий в стране. Этого не только я требую, но и президент. Поэтому сегодня мы это решение принимаем», - сказал премьер.

При этом он не исключил, что на следующем заседании в это решение могут быть внесены дополнительные изменения. «До следующей среды проводите совещания, формируйте проект акта; если необходимо сделать какие-то изменения, мы сделаем; но если мы сегодня решение не примем, то до следующей среды все будут платить, по факту, без изменения – еще полмесяца у них будет оплата на 25% больше», - подчеркнул Гройсман.

Также премьер-министр поручил НКРЭКУ пересмотреть тарифы на распределение и поставку электроэнергии с целью их снижения.
Напомним, перед принятием решения министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что данное решение позволит снизить цены на электроэнергию для промышленности. 
ForUm

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