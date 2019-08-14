Народным депутатам, которые будут игнорировать требование закона выступать на украинском языке, будут отключать микрофон. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа», который председательствует на заседании Подготовительной депутатской группы, Дмитрий Разумков, сообщает УНИАН.

Так, на заседании Подготовительной депутатской группы в очередной раз взял слово народный депутат Вадим Рабинович и снова начал говорить по-русски, объяснив это тем, что его избиратели в основном русскоязычные.



Также он начал кричать, что закон о регламенте, который обязывает депутатов говорить на украинском, касается Верховной Рады, а члены рабочей группы еще не принимали присяги народного депутата.

Рабиновичу напомнили, что он является действующим депутатом Верховной Рады восьмого созыва, и поэтому обязан говорить на украинском. «Вадим Зиновьевич, Вы –действующий народный депутат. Это мне пока что можно использовать разный язык, а Вам нужно придерживаться регламента», – сказал Разумков.

После этого Рабинович начал требовать переводчика.

Затем слово взяла народный депутат Ирина Геращенко, которая также напомнила Рабиновичу, что он является действующим народным депутатом и вспомнила, что послы иностранных государств изучают украинский за несколько лет, а Рабинович не сумел этого сделать за всю свою жизнь. «За 50 лет можно было выучить украинский язык», – подчеркнула Геращенко.

Также она добавила, что партия «Европейская солидарность» требует выключать микрофон за нарушение регламента.

В свою очередь Разумков заявил: «Я обращаюсь ко всем будущим и действующим народным депутатам: не нарушать регламент и быть конструктивными в дальнейшей нашей работе. Если мы и впредь будем нарушать регламент, я вынужден буду обращаться к Аппарату и просить выключать микрофон».