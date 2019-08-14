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Футбольный клуб «Динамо» (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды.

«ФК «Динамо» (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проводимую более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже», – сказано в сообщении.
ForUm

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